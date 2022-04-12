زيلينسكي يحث الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات على البنوك والنفط الروسي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على فرض عقوبات على جميع البنوك الروسية والنفط الروسي وتحديد موعد نهائي للتوقف عن استيراد الغاز من روسيا.

وقال زيلينسكي أيضا في خطاب بالفيديو أمام البرلمان الليتواني إن روسيا رحلت مئات الآلاف من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى “معسكرات تصفية”، مضيفاً أن في كل البلدات الأوكرانية التي مكث فيها الروس لفترة من الوقت “فعل المحتلون نفس ما فعلوه في بوتشا”.

على صعيد القصف الروسي فقد قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني يوم الثلاثاء إن أوكرانيا تتحرى عن صحة المعلومات التي تشير إلى أن روسيا ربما تكون قد استخدمت أسلحة كيماوية أثناء محاصرة مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقالت ماليار في تصريحات تلفزيونية “هناك نظرية تقول إن هذه قد تكون ذخائر فسفورية ..المعلومات الرسمية ستأتي لاحقا”، لم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق.