زيلينسكي يحث الشعب الأوكراني على الدعاء والاتحاد في عيد القيامة

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشعب الأوكراني في عيد القيامة، وفقا للتقويم الشرقي الأرثوذكسي، اليوم الأحد 5 أيار/مايو 2024، على الاتحاد والدعاء لبعضهم وللجنود الذين يقاتلون على الجبهة.

قال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على تطبيق تيليجرام للتراسل “لنصلي جميعا من أجل بعضنا. عندما نتقارب جميعا… لا نعود غرباء”.

وأضاف، وهو يقف أمام كاتدرائية القديسة صوفيا التي يمتد تاريخها لألف عام في كييف، وهي مَعلم ديني ومعماري يمثل عقيدة البلاد، أن أوكرانيا تقاتل الآن منذ ما يزيد على 800 يوم ضد روسيا في مسعى لتحقيق النصر.

وتابع قائلا “ستنتصر الحياة بالتأكيد على الموت”.

وفي موسكو، حضر الرئيس فلاديمير بوتين قداس عيد القيامة الذي ترأسه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل وهو مؤيد قوي للزعيم الروسي والحرب في أوكرانيا.

وقتل عشرات الآلاف ونزح الملايين من منازلهم منذ أمر بوتين بغزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022. ولا يبدو أن للحرب، التي تدخل الآن عامها الثالث، نهاية في الأفق.

وحث زيلينسكي، وهو يهودي، على الدعاء أولا للجنود الذين يقضون عيد القيامة في الخنادق ليعودوا لمنازلهم سالمين وللدعاء بعد ذلك للأرض والشعب الذي قال إن إرادته ومعنوياته “لا يمكن كسرها” والذي سيرى أوكرانيا حرة في يوم من الأيام.

وأضاف “الأوكرانيون لا يركعون إلا في الصلاة… ولن ينحنوا أبدا أمام غزاة ومحتلين”.