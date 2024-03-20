زيلينسكي يحث العالم لاستعادة العمل بسيادة القانون على الصعيد الدولي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء العالم اليوم الأربعاء 20 آذار/مارس الجاري، على جعل النظام الدولي القائم على قواعد “يعمل مجددا” من خلال الوقوف في وجه الاستخدام الروسي للقوة.

وفي كلمة عبر رابط فيديو أمام مؤتمر عالمي استضافته كوريا الجنوبية، قال زيلينسكي، الذي غزت روسيا بلاده عام 2022، إن العديد من دول ومناطق العالم ستستفيد من استعادة سيادة القانون الدولي.

وأضاف أمام قمة الديمقراطية، وهي مبادرة للرئيس الأمريكي جو بايدن تستهدف مناقشة سبل وقف تراجع الديمقراطية وتآكل الحقوق والحريات، “علينا معا أن نجعل القوة التي أُصيبت بالجنون تعود إلى القواعد ونجعل القواعد تعمل مجددا”.

وأوضح زيلينسكي أنه لكي يسود السلام يجب على الكونجرس الأمريكي أن ينضم إلى العالم في كونه “مشاركا في الموثوقية القوية”.

يشار إلى أن الخلافات السياسية في الكونجرس الأمريكي توقف تمرير مشروع قانون من شأنه أن يوفر 60 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

وتتهم كييف وشركاؤها الغربيون روسيا باستخدام ذرائع زائفة لشن حرب غير مبررة لغزو استعماري في أوكرانيا. وتقول روسيا إنها أرسلت قوات إلى أوكرانيا قبل عامين في “عملية عسكرية خاصة” لضمان أمنها.

ويدعم بايدن، وهو ديمقراطي، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي. ويعارض تقديم تلك المساعدات بعض أعضاء الكونجرس والرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.

وركزت قمة الديمقراطية هذا العام إلى حد كبير على التهديدات الرقمية للانتخابات والديمقراطية، بما في ذلك المعلومات المضللة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي وبرامج التجسس وغير ذلك من التقنيات.