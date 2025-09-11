زيلينسكي يحث حلفاء أوكرانيا لبحث الدفاعات الجوية

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء لكييف الخميس على إعادة النظر في قدراتهم الدفاعية الجوية بعد أن اخترقت طائرات مسيرة المجال الجوي لبولندا التي تقول إنها تابعة لروسيا.

وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها في كييف بجانب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إن أوكرانيا “منفتحة ومستعدة” لتقديم الدعم للجهود التي يبذلها الحلفاء.

وتصدت أوكرانيا للعديد من الغارات الجوية منذ اندلاع الحرب مع روسيا، من خلال الاستعانة بمجموعة مختلفة من الأسلحة المحلية والأجنبية تمتد من المدافع الرشاشة القديمة حتى الصواريخ المتطورة.

وقال زيلينسكي إن دولا مثل بولندا يجب أن تستكشف نهجا متعدد الطبقات مماثلا لأن أنظمة الصواريخ مثل باتريوت المصنوعة في الولايات المتحدة باهظة الثمن للغاية للاستعانة بها ضد الطائرات المسيرة الأرخص التي تستخدمها روسيا.

وقال زيلينسكي “لا أحد في العالم يملك ما يكفي من الصواريخ لإسقاط جميع أنواع الطائرات المسيرة المختلفة”.

وأسقطت بولندا أمس الأربعاء بدعم من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي عددا من الطائرات المسيرة التي اخترقت مجالها الجوي فيما وصفه الرئيس البولندي بأنه استفزاز روسي يهدف إلى اختبار رد فعل وارسو وحلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا، التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الدفاع الجوي الغربية بعيدة المدى، لكنها صممت نهجا محليا متطورا لصد الهجمات الروسية، قادرة على تقديم النصح للدول الحليفة في مثل هذه الأمور.

وأضاف أن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك وافق بالفعل على إرسال ممثلين عسكريين إلى أوكرانيا بشأن هذه القضية.

وقال مصدر مطلع اليوم الخميس إن الممثلين العسكريين البولنديين سيخضعون لتدريب على إسقاط الطائرات المسيرة.