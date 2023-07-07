زيلينسكي يحذر الناتو.. هذا الأمر يشكل تهديدا لقوة حلفكم!

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بغياب موقف موحد داخل حلف الأطلسي حول مسألة انضمام السويد وأوكرانيا، محذرا من أن هذا يشكل “تهديدا” للأمن العالمي.

وقال زيلينسكي خلال زيارة إلى سلوفاكيا “أعتقد أنه ليس هناك وحدة موقف كافية حول هذه المسألة، وهذا يشكل تهديدا لقوة الحلف”، مضيفا أن “هذا في غاية الأهمية لأمن العالم بأسره”.

ووصل زيلينسكي إلى سلوفاكيا بعد محادثات أجراها في جمهورية التشيك وبلغاريا على مدى اليومين الماضيين، ومن المتوقع أن يتوجه في وقت لاحق من اليوم الجمعة إلى تركيا.

وأكد زيلينسكي “نتوقع وحدة صف من الحلف لأن قوته في وحدته”، معتبراً أن روسيا تعول على “ضعف الحلف وانقسامه” وهو ما “لا يمكن السماح به”.

كذلك طالب ببرامج مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، مضيفا “ليس مجرد وعود بل استحقاقات زمنية محددة”.

من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الجمعة إن الحلف سيبدي وحدته في قمة الأسبوع المقبل فيما يتعلق بسبل تقريب كييف من الحصول على العضوية، وذلك في الوقت الذي يحشد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعم لانضمام بلاده إلى الحلف في جولة يُجريها بعدد من الدول الأعضاء.