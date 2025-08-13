زيلينسكي يحذر ترامب من خداع بوتين.. وميرتس يحثه على الدفاع عن المصالح الأوروبية

المستشار الألماني فريدريش ميرز والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في برلين، ألمانيا، 13 أغسطس 2025. رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إنه يأمل أن تركز المحادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع على وقف إطلاق النار، وحذر ترامب من أن بوتين “يخادع” بشأن رغبته في إنهاء الحرب.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس “لقد أبلغت الرئيس الأمريكي وجميع زملائنا الأوروبيين بأن بوتين يخدع”.

وأردف “يحاول (بوتين) الضغط قبل اجتماع ألاسكا على جميع أجزاء الجبهة الأوكرانية. روسيا تحاول إظهار قدرتها على احتلال كامل أراضي أوكرانيا”.

وأبدى زيلينسكي رغبته في عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بترامب وبوتين، مؤكدا أن أي محادثات بشأن أوكرانيا يجب ألا تستثني كييف.

من جهته قال ميرتس إن الزعماء الأوروبيين حثوا ترامب في اجتماع عبر الإنترنت على العمل من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا بما يحمي المصالح الأمنية الأوروبية والأوكرانية.

وأضاف ميرتس، قبيل اجتماع يوم الجمعة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن القضايا المتعلقة بالأراضي، لكن “الاعتراف القانوني بالاحتلال الروسي ليس محل نقاش”.

وأردف في المؤتمر المشترك مع زيلينسكي “إذا سعت الولايات المتحدة الآن نحو تحقيق السلام في أوكرانيا بما يضمن المصالح الأوروبية والأوكرانية، فيمكنها الاعتماد على دعمنا الكامل في هذا المسعى”.

ويجري ترامب وبوتين، المنبوذ من الغرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، محادثات في ألاسكا يوم الجمعة 15 أغسطس/آب الجاري في ألاسكا، لمناقشة قضية أوكرانيا والعلاقات الثنائية في إطار جهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقال ترامب إنه سيتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التنازل عن أراض لإنهاء الحرب. وتحتل القوات الروسية بالفعل خُمس مساحة أوكرانيا تقريبا.

وأدى عدم القدرة على التنبؤ بما ستسفر عنه القمة إلى تأجيج المخاوف الأوروبية من أن يتخذ ترامب وبوتين قرارات بعيدة المنال وأن يحاولا حتى إجبار أوكرانيا على قبول اتفاق غير ملائم لها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها. واعتبر زيلينسكي الثلاثاء زيارة بوتين للولايات المتحدة، المعزولة بلاده عن العالم الغربي منذ غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، “انتصارا” للكرملين، مشيرا إلى أن كييف ترفض انسحاب قواتها من شرق أوكرانيا كجزء من أي اتفاق سلام محتمل.