زيلينسكي يحذر مجدداً.. بوتين سيهاجم دولاً أخرى بعد غزو أوكرانيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على تشديد العقوبات على روسيا، محذرا من أن القوات الروسية قد تهاجم دولا أخرى بعد غزو بلاده.

وكرر زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان التشيكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، دعوات للاتحاد الأوروبي للسماح لأوكرانيا بالبدء في إجراءات الانضمام إلى التكتل المكون من 27 دولة من خلال منحها وضع الدولة المرشحة.

وقال “مثلما حدث في السابق، الغزو الروسي لأوكرانيا هو الخطوة الأولى التي تحتاجها القيادة الروسية لفتح الطريق إلى دول أخرى.. لغزو شعوب أخرى”.

من جهته جدد أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، التأكيد على حرص الدول الغربية على دعم أوكرانيا، مضيفاً أنهم سيواصلون تزويدها بالأسلحة الثقيلة والأنظمة بعيدة المدى.

كما توقع في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في بروكسل، قبيل اجتماع لوزراء دفاع الحلف ولجنة الاتصال، الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات لكييف، تهدف لنقلها من الحقبة السوفييتية إلى التسليح الغربي.

وشدد على أن الحلف الدفاعي يعمل على تعزيز قدراته العسكرية، لاسيما في الجناح الشرقي، وفيما لفت إلى أن الناتو دعم السلطات الأوكرانية بمليارات الدولارات، أكد في الوقت عينه أن كييف لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة.

يشار إلى أن نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار كانت أعلنت أمس أن بلادها تلقت نحو 10% من الأسلحة التي تطالب بها فقط. وشددت على أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من الانتصار على القوات الروسية دون مساعدة شركائها الغربيين.