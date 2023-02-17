زيلينسكي يحذر من جديد.. أوكرانيا ليست المحطة النهائية لـ "بوتين"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الجمعة 17-2-2023) إنه من “الواضح” أن أوكرانيا لن تكون محطة الغزو الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإن من المهم ألا يؤجل الغرب تسليم الأسلحة للمساعدة في التصدي للقوات الروسية.

وقال الزعيم الأوكراني في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر رابط فيديو إنه بينما كان الغرب يتفاوض بشأن إمدادات الدبابات إلى كييف، كان الكرملين يفكر في وسائل “تخنق” جمهورية مولدوفا السوفيتية السابقة غربي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي “من الواضح أن أوكرانيا لن تكون محطته الأخيرة. سيواصل تحركه… بما في ذلك جميع الدول الأخرى التي كانت في وقت ما جزءا من الكتلة السوفيتية”.

وحث الرئيس الأوكراني الغرب على سرعة تسليم الأسلحة.

وقال “التأخير كان ومازال خطأ”.

وتحدث زيلينسكي في بداية كلمته بالإنجليزية أثناء مخاطبته للمؤتمر الأمني، وهو تجمع سنوي لكبار السياسيين والضباط العسكريين والدبلوماسيين، قبل أيام من احتفال أوكرانيا بالذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الشامل في عام 2022.

وقال زيلينسكي إنه لا يعتقد أن بإمكان روسيا الفوز.

وشبه أوكرانيا بالنبي داود وروسيا بجالوت. وقال إن داود هزم جالوت بمقلاع أي بالعمل وليس بالأحاديث وإن جالوت “ليس لديه فرص”.

وقال “يتعين علينا الإسراع، الإسراع باتفاقياتنا والإسراع بالتسليم (العتاد العسكري) لتقوية مقلاعنا والإسراع في اتخاذ القرارات لتقييد القدرات الروسية”.