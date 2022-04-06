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زيلينسكي يحذر.. موسكو تتعمد استخدام الجوع "كسلاح"

6 - أبريل - 2022
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان الأيرلندي اليوم الأربعاء إنه لا يمكنه أن يتقبل أي تردد من الدول الغربية بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال في جلسة مشتركة نادرة لمجلسي البرلمان الإيرلندي عبر رابط فيديو “عندما نسمع أحاديث جديدة بشأن العقوبات … لا يمكنني تقبل أي تردد بعد كل ما فعلته القوات الروسية” وحث إيرلندا على إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أكثر صرامة.

وفي حديثه عبر مترجم قال زيلينسكي إن البنية التحتية المدنية الأوكرانية تتعرض للقصف بالصواريخ الروسية ليلا واتهم موسكو بتعمد إثارة أزمة غذائية باستخدام الجوع “كسلاح”.

نفت روسيا استهداف المدنيين فيما وصفته “بعمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

تصعيد أوروبي

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيفرض المزيد من العقوبات على روسيا بجانب الحزمة الأخيرة التي أعلن عنها أمس الثلاثاء، من المرجح أن تشمل إجراءات ضد واردات النفط الروسي.

وقالت للبرلمان الأوروبي في عرض لأحدث حزمة عقوبات تشمل حظر شراء الفحم الروسي “هذه العقوبات لن تكون عقوباتنا الأخيرة”.

وتابعت “علينا الآن أن ننظر في النفط والعائدات التي تحصل عليها روسيا من الوقود الأحفوري”.

    المصدر :
  • رويترز

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