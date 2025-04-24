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زيلينسكي يختصر زيارته لجنوب أفريقيا بعد ضربة روسية لكييف

منذ 7 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيختصر زيارته لجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، ويعود إلى كييف بعد هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي، الذي يحاول تعزيز الدعم الدولي لدفاع أوكرانيا ضد الغزو الروسي، إنه سيعود على الفور إلى بلاده بعد لقائه مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا.

وكتب على تطبيق “تيليغرام” “سيعقد وزير خارجية أوكرانيا جميع الاجتماعات اللازمة في جنوب أفريقيا لإبلاغ القادة السياسيين والعامة في البلاد بشكل كامل بالوضع”.

وقصفت روسيا كييف بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين وتحطيم مبان في أكبر هجوم على العاصمة الأوكرانية هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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