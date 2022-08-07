زيلينسكي يدعو إلى رد دولي على الإرهاب النووي الروسي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إلى رد دولي أقوى تجاه ما وصفه “بالإرهاب النووي” الروسي بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.

وقال الرئيس الأوكراني على تويتر إنه دعا خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية والوقود النووي الروسي.

وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية في وقت سابق إن عاملا أصيب عندما قصفت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية مساء السبت.

كانت القوات الروسية قد استولت على المحطة في أوائل مارس آذار في المرحلة الأولى من الحرب، لكنها لا تزال تعمل تحت إدارة فنيين أوكرانيين.

وألقت شركة إنيرجواتوم الأوكرانية للطاقة النووية التابعة للدولة بمسؤولية الأضرار التي لحقت بمحطة زابوريجيا للطاقة على قصف روسي، بينما اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف المحطة، قائلة إن الصدفة كانت وراء عدم حدوث تسرب إشعاعي.

وأثار رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مخاوف كبيرة، السبت، بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، قائلا إن ما جرى يظهر خطر وقوع كارثة نووية.

وقال جروسي في بيان “أشعر بقلق بالغ إزاء القصف الذي تعرضت له أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مما يؤكد الخطر البالغ لوقوع كارثة نووية يمكن أن تهدد الصحة العامة والبيئة في أوكرانيا وخارجها”.

وحث جروسي، الذي يقود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، جميع الأطراف في النزاع الأوكراني على ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس” في محيط المحطة.