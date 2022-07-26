زيلينسكي يدعو الأوروبيين للرد على "حرب الغاز" الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا إلى “الرد” على “حرب الغاز” التي تشنها روسيا، عبر تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو “اليوم سمعنا تهديدات جديدة على صعيد إمداد أوروبا بالغاز (…) إنها حرب غاز مفتوحة تشنّها روسيا ضد أوروبا الموحدة”، في إشارة إلى إعلان غازبروم عن خفض جديد لشحنات الغاز نحو أوروبا.

وتابع “لذا عليكم أن تردوا. لا تفكروا في كيفية إعادة توربين، بل شدّدوا العقوبات”.

وفي وقت سابق من الشهر حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من أن الأوكرانيين لن يقبلوا أبدا القرار الكندي إعادة توربينات إلى ألمانيا “في انتهاك لنظام العقوبات” ضد روسيا.

والمحادثات الهاتفية هي الأولى بين زيلينسكي وترودو منذ أن قررت كندا تسليم توربينات خاصة بخط أنابيب نورد ستريم التابع لشركة “غازبروم” النفطية الروسية العملاقة إلى ألمانيا بعد إصلاحها، في موقف انتقده بشدة الرئيس الأوكراني واعتبره “غير مقبول”.

من جهة اخرى أعلنت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة للغاز الاثنين أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط انابيب “نورد ستريم” إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء.

وذكرت الشركة بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب “مشكلة تقنية في المحرك”.

وقالت عبر حسابها على تلغرام “ستصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الضغط بورتوفايا 33 مليون متر مكعّب في 27 تموز/يوليو عند الساعة السابعة صباحاً” (الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، أي نحو 20% من إمكانيات خط أنابيب “نورد ستريم” مقابل 40% حالياً.