زيلينسكي يدعو الروس إلى الاحتجاج على قرار التعبئة

دعا الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الروس الخميس 22\9\2022 الى “الاحتجاج” على قرار التعبئة على الجبهة الأوكرانية والذي أعلنه الكرملين أو “تسليم أنفسهم” لقوات كييف.

وقال زيلينسكي بالروسية في رسالته المصورة التقليدية “قتل 55 ألف جندي روسي في هذه الحرب خلال ستة أشهر (…) هل تريدون المزيد؟ كلا؟ احتجوا إذن. ناضلوا. أهربوا او سلموا أنفسكم” للجيش الأوكراني.

وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش، مشيراً إلى تعرض بلاده لتهديدات نووية، وملوحاً بما تمتلكه موسكو من أسلحة دمار شامل، فيما صدرت ردود فعل من الناتو وواشنطن وبرلين ولندن.

وقال بوتين، في خطاب له، إن بلاده تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي، وأن لدى روسيا أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، وطالب الحكومة بتوفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة.