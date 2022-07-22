زيلينسكي يدعو القوات الأوكرانية لتصعيد حدة الهجمات على الروس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بعد اجتماعه مع كبار القادة إن الجيش الأوكراني لديه القدرة على تحقيق مكاسب في ميدان المعركة وإلحاق خسائر جسيمة بروسيا.

وأضاف زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطاب مصور في وقت متأخر من الليل، إن الاجتماع ناقش إمدادات الأسلحة الحديثة مضيفا أنه يجب تصعيد حدة الهجمات على الروس.

ومضى يقول “نحن متفقون على أن قواتنا لديها إمكانات قوية للتقدم في ساحة المعركة وإلحاق خسائر كبيرة بالمحتلين”.

وتأمل كييف أن تسمح الأسلحة الغربية، وخاصة الصواريخ طويلة المدى مثل منظمة هيمارس الأمريكية التي نشرتها أوكرانيا مؤخرا، بشن هجوم مضاد واستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية.

كان ريتشارد مور، رئيس جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي6) قد ذكر في وقت سابق من اليوم أن الروس “سيضطرون إلى التوقف بطريقة ما وسيمنحون الأوكرانيين فرصة للرد”.

من جهة أخرى أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت واردات الذهب وتشديد الرقابة على الصادرات على بعض السلع عالية التقنية.

وقالت المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن: “عقوبات الاتحاد الأوروبي المعززة والممتدة ضد الكرملين” ترسل “إشارة قوية إلى موسكو مفادها سنبقي الضغط عالياً لأطول فترة ممكنة”.