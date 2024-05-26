زيلينسكي يدعو بايدن وشي جين بينغ لحضور قمة السلام في سويسرا

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، دعوة ملحة لقادة العالم، وخصّ فيها نظيريه الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، لحضور القمة من أجل السلام في بلاده، والتي تستضيفها سويسرا في يونيو المقبل.

وقال زيلينسكي في مقطع مصوّر: “أناشد قادة العالم الذين ما زالوا في منأى عن الجهود الدولية للقمة الدولية من أجل السلام: الرئيس بايدن قائد الولايات المتحدة، والرئيس شي قائد الصين”.

وأضاف: “رجاء ادعما قمة السلام بقيادتكما الشخصية وحضوركما”، معتبراً أن “جهود الغالبية في العالم هي الضمان للإيفاء بكل الالتزامات”.

ومن المقرر أن تقعد هذه القمة في مدينة لوسيرن وسط سويسرا في 15 و16 يونيو.

وأكدت الحكومة السويسرية أنها وجّهت دعوات للمشاركة إلى 160 وفداً لا تشمل روسيا.

وأشار زيلينسكي الى أن “أكثر من 80 دولة أكدت مشاركتها” في المؤتمر.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.