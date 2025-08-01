زيلينسكي يدعو لاجتماع على مستوى القادة بعد تصريحات بوتين

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مجددا استعداده للاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن كييف تريد “تجاوز” مرحلة التصريحات والاجتماعات على مستوى أدنى بشأن إنهاء الحرب.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس “إذا كانت هذه إشارات على استعداد حقيقي لإنهاء الحرب بكرامة وإرساء سلام حقيقي دائم… فإن أوكرانيا تؤكد مرة أخرى استعدادها لعقد لقاء على مستوى القادة في أي وقت”.

وأضاف “تدعو أوكرانيا إلى تجاوز مرحلة تبادل التصريحات وعقد اجتماعات على المستوى الفني والوصول إلى مرحلة المحادثات بين القادة”.

أدلى زيلينسكي بهذه التعليقات بعد أن قال بوتين اليوم إنه يأمل في استمرار محادثات السلام مع أوكرانيا.