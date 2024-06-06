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زيلينسكي يدعو مودي لزيارة أوكرانيا ويناقش القمة المرتقبة في سويسرا

منذ ساعة واحدة
فلاديمير زيلينسكي

فلاديمير زيلينسكي

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الخميس القمة التي من المقرر عقدها في سويسرا بخصوص أوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “نعول على مشاركة الهند على أعلى مستوى. دعوت أيضا رئيس الوزراء مودي لزيارة أوكرانيا في الوقت المناسب (له)”.

وهنأ زيلينسكي مودي على فوزه بالانتخابات وتمنى له تشكيل الحكومة الجديدة سريعا.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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