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زيلينسكي يدعو الغرب إلى إرغام روسيا على السلام

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 27 - مايو - 2024 9:27 مساءً
الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي

الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، الغرب إلى إرغام روسيا على السلام “بكل الوسائل”، فيما تطالب كييف بالتمكن من استخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية.

وقال خلال مؤتمر صحافي في مدريد إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: “جنودنا يدافعون عن أنفسهم أمام الهجوم الروسي، ولهذا السبب يجب أن نكثف عملنا المشترك مع شركائنا لتحقيق المزيد: الأمن وإرغام روسيا بشكل ملموس على السلام بكل الوسائل”.

وتطالب أوكرانيا التي تواجه صعوبات في عدة مناطق على الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية، بالتمكن من ضرب المواقع والقواعد الخلفية الروسية في الأراضي الروسية بأسلحة غربية، وهو ما يرفضه الأميركيون والأوروبيون حتى الآن.

وتريد كييف أيضاً من حلفائها أن يمنحوها المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة القصف الروسي باعتبار أنها لا تملك في الوقت الراهن سوى ربع الإمكانات التي تحتاجها.

كما قال زيلينسكي إن القوات الروسية أسقطت على أوكرانيا نحو 3200 قنبلة موجهة هذا الشهر. وأضاف أن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من صواريخ الدفاع الجوي لمنع روسيا من إسقاط آلاف القنابل شهريا.

من جانب آخر، عبّر زيلينسكي عن رفضه فكرة دعوة روسيا إلى قمة من أجل السلام في سويسرا.

وبعد مدريد، سيتوجه زيلينسكي إلى لشبونة، الثلاثاء، للقاء الرئيس ورئيس الوزراء كما أعلنت الحكومة البرتغالية الاثنين.

    المصدر :
  • وكالات

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