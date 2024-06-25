الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445 ﻫ - 25 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2024 4:30 مساءً
زيلينسكي في قمة حول السلام في أوكرانيا في منتجع بيرجنستوك في ستانسستاد بالقرب من لوسيرن (قمة سويسرا) - رويترز

زيلينسكي في قمة حول السلام في أوكرانيا في منتجع بيرجنستوك في ستانسستاد بالقرب من لوسيرن (قمة سويسرا) - رويترز

A A A
طباعة المقال

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق ورئيس الأركان العامة الروسي لاستهداف مدنيين أوكرانيين ومواقع مدنية.

وقال زيلينسكي الثلاثاء “يجب على كل مجرم شارك في تخطيط وتنفيذ هذه الهجمات أن يدرك أن العدالة ستأخذ مجراها. ونأمل أن نراهما خلف القضبان”.

وأضاف “نتطلع إلى إصدار مزيد من مذكرات الاعتقال لحرمان روسيا من شعورها بأنها فوق القانون”.

وفي وقت سابق قال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن أوكرانيا أسقطت 1953 طائرة مسيرة من طراز شاهد من أصل 2277 أطلقتها روسيا هذا العام وحده.

وأضاف عبر تيليجرام “الدفاعات الجوية دمرت نحو 86 بالمئة” من الطائرات المسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دورية أمنية في أحد شوارع العاصمة الكينية نيروبي - "أب"- أرشيفية
اقتحام مجمع البرلمان الكيني.. ومقتل 10 باشتباكات مع الشرطة
ألمانيا
ألمانيا.. ارتفاع حوادث معاداة السامية بأكثر من 80% العام الماضي
ستاندرد اند بورز 500 وناسداك
ناسداك وستاندرد اند بورز 500 يفتحان على ارتفاع

الأكثر قراءة

مطار بيروت- ارشيف
كيف علقت الخارجية الأميركية على تخزين أسلحة في مطار بيروت؟
جواز السفر الألماني
خبر سار للراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.. قانون جديد خلال أيام
مطار رفيق الحريري الدولي
أول تعليق من "التلغراف" بعد نشر تقرير الصواريخ المخزنة في المطار