زيلينسكي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية

زيلينسكي في قمة حول السلام في أوكرانيا في منتجع بيرجنستوك في ستانسستاد بالقرب من لوسيرن (قمة سويسرا) - رويترز

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق ورئيس الأركان العامة الروسي لاستهداف مدنيين أوكرانيين ومواقع مدنية.

وقال زيلينسكي الثلاثاء “يجب على كل مجرم شارك في تخطيط وتنفيذ هذه الهجمات أن يدرك أن العدالة ستأخذ مجراها. ونأمل أن نراهما خلف القضبان”.

وأضاف “نتطلع إلى إصدار مزيد من مذكرات الاعتقال لحرمان روسيا من شعورها بأنها فوق القانون”.

وفي وقت سابق قال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن أوكرانيا أسقطت 1953 طائرة مسيرة من طراز شاهد من أصل 2277 أطلقتها روسيا هذا العام وحده.

وأضاف عبر تيليجرام “الدفاعات الجوية دمرت نحو 86 بالمئة” من الطائرات المسيرة.