زيلينسكي يزور التشيك لبحث مبادرة الذخائر

قال مكتب الرئيس التشيكي بيتر بافيل إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور جمهورية التشيك اليوم الأحد ويلتقي مع الرئيس.

وتدعم الحكومة التشيكية بقوة كييف منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، وقادت مبادرة لتزويد أوكرانيا بالذخيرة من العيار الثقيل وسلمتها ما يزيد على مليون قذيفة.

وبموجب هذه المبادرة، استخدم التشيكيون خبراتهم الدبلوماسية والتجارية والصناعية للبحث عن ذخائر العيار الثقيل في أنحاء العالم وإرسالها إلى أوكرانيا بتمويل من أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم “أثبتت مبادرة (قذائف) المدفعية التشيكية فعاليتها، وسنواصل هذا الجهد”.

وأضاف “هناك مجال آخر للتعاون وهو تطوير طيراننا العسكري وتوسيع برامج تدريب الطيارين ودعم أسطولنا من طائرات إف-16”.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع زيلينسكي، الذي ترافقه في رحلته السيدة الأولى أولينا زيلينسكا، مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا غدا الاثنين، وستكون مبادرة الذخائر التشيكية من بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.