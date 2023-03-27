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زيلينسكي يزور الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا

منذ 25 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواقع على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد اليوم الاثنين.

وظهر في مقطع فيديو على قناته على تيليجرام وهو يقلد أوسمة للقوات الأوكرانية، وكتب برفقة المقطع “يشرفني أن أكون هنا اليوم، بجانب جيشنا”.

وفس وقت سابق قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي إن دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” طرف في الصراع الدائر في أوكرانيا، وفقا لمقتطفات من مقابلة أجراها مع صحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية الروسية الاثنين.

ونقلت الصحيفة عنه القول “في الواقع، دول حلف شمال الأطلسي طرف في الصراع. لقد جعلوا أوكرانيا معسكرا كبيرا. يرسلون الأسلحة والذخيرة إلى القوات الأوكرانية ويزودونهم بالمعلومات المخابراتية”.

ويُنظر بشكل كبير إلى باتروشيف، الرئيس السابق لجهاز الأمن الاتحادي (إف.إس.بي)، على أنه أحد أكثر المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشددا.

    المصدر :
  • رويترز

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