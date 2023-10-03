زيلينسكي يزور القوات المقاتلة في شمال شرق أوكرانيا

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات التي تقاتل في شمال شرق البلاد (الثلاثاء 3-10-2023) واجتمع مع القادة لمناقشة الوضع في ساحة المعركة في واحدة من أكثر الجبهات احتداما في الحرب مع روسيا.

ولم يحدد زيلينسكي الموقع الذي زاره بالضبط، لكنه قال إنه اجتمع بألوية تقاتل في قطاع كوبيانسك-ليمان في شمال شرق البلاد، حيث يقول الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تشن هجمات.

وقال الرئيس الأوكراني على موقع إكس، تويتر سابقا،‭‭ ‬‬”اجتمعنا مع قادة الألوية والكتائب لمناقشة الوضع في ساحة المعركة والقضايا الملحة والاحتياجات”‭‭‬.

ونشر مكتب الرئيس أيضا لقطات مصورة يظهر فيها زيلينسكي في أوقات مختلفة أثناء الزيارة وهو يصافح الجنود ويجلس إلى طاولة مع قادة ويستمع إلى إفادة من ضابط. ودأب زيلينسكي على تفقد القوات منذ غزو موسكو واسع النطاق في فبراير شباط 2022.

ومنذ أن بدأت كييف هجوما مضادا في الشرق والجنوب قبل أربعة أشهر، حققت القوات الأوكرانية مكاسب تدريجية فحسب، لكن زيلينسكي رفض الانتقادات في الخارج بأن التقدم شابته استراتيجية عسكرية سيئة.