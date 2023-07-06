زيلينسكي يزور تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان حول اتفاق الحبوب

قالت وكالة الأناضول الحكومية التركية (الخميس 6-7-2023) إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور تركيا (الجمعة 7-7-2023) لعقد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وتطورات في الحرب في أوكرانيا.

وتوسطت تركيا والأمم المتحدة في الاتفاق الذي أبرم العام الماضي ويسمح بتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود على الرغم من الحرب الدائرة فيها.

لكن روسيا الغاضبة من بعض الجوانب في تطبيق الاتفاق هددت بعدم السماح بتجديده بعد 17 يوليو تموز.

وقالت الأناضول إن زيلينسكي وأردوغان سيعقدان اجتماعا على انفراد وسيحضران أيضا اجتماعات تضم وفودا أخرى.

وأظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية أنّ صادرات الحبوب في الموسم الجديد (2023-2024) بلغت 276 ألف طن حتى (الأربعاء 5-7-2023).

وتشمل هذه الكمية 191 ألف طن من الذرة و65 ألف طن من القمح و20 ألف طن من الشعير.

ولم تقدم الوزارة مقارنة دقيقة مع الصادرات في الفترة نفسها قبل عام، لكنها قالت إن أوكرانيا صدَّرت 163 ألف طن من الحبوب في الفترة من بداية الموسم السابق حتى السادس من يوليو/ تموز 2022.

وبلغت الصادرات في موسم 2022-2023 بالكامل قرابة 49 مليون طن، متجاوزة كمية الموسم السابق له التي بلغت 48.4 مليون.

وتم شحن معظم الكمية إلى الخارج من الموانئ المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز الماضي، لمواجهة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وحصار موانئها.