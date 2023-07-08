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زيلينسكي يزور جزيرة الثعبان لإحياء ذكرى مرور 500 يوم على الحرب

منذ 12 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشره مكتبه (السبت 8-7-2023)وهو يزور جزيرة الثعبان المطلة على البحر الأسود لإحياء ذكرى مرور 500 يوم منذ بدء الغزو الروسي لبلاده.

وأصبحت الجزيرة الصغيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية في أول أيام الحرب بعدما رفض جنود أوكرانيون الاستسلام للقوات الروسية في واقعة شهيرة.

ووضع زيلينسكي، الذي كان يرتدي سترة سوداء فوقها سترة مضادة للرصاص، الزهور تكريما لأولئك الذين دافعوا عن الجزيرة وأثنى على جميع الجنود الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير شباط 2022.

وقال زيلينسكي “من هنا بالتحديد ومن مكان النصر هذا، أريد أن أشكر كل جنودنا على قتالهم طوال هذه الفترة”.

وأضاف “وعسى أن تكون الحرية، التي أرادها جميع أبطالنا لأوكرانيا في مختلف العصور، والتي علينا أن نظفر بها الآن، تكريما لكل أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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