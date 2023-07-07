الجمعة 19 ذو الحجة 1444 ﻫ - 7 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي يزور سلوفاكيا في إطار جولة قبل قمة لحلف الأطلسي

منذ 42 دقيقة
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني ومكتب رئيسة سلوفاكيا إن فولوديمير زيلينسكي وصل إلى سلوفاكيا (الجمعة 7-7-2023) للقاء الرئيسة زوزانا كابوتوفا وذلك في إطار جولة تشمل عدة دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي لحشد الدعم لمسعى كييف للانضمام إلى التحالف العسكري.

ووصل زيلينسكي إلى سلوفاكيا بعد محادثات أجراها في جمهورية التشيك وبلغاريا على مدى اليومين الماضيين، ومن المتوقع أن يتوجه في وقت لاحق من اليوم الجمعة إلى تركيا.

وقال زيلينسكي على تويتر “سلوفاكيا هي التالية” وأضاف أنه سيلتقي كابوتوفا ورئيس الوزراء لودوفيت أودور ورئيس البرلمان بوريس كولار.

وصرح مكتب كابوتوفا بأن رئيسة سلوفاكيا ستناقش مع زيلينسكي الوضع على الخطوط الأمامية في حرب أوكرانيا مع روسيا وقمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد يومي 11 و12 يوليو تموز والتي تسعى فيها كييف لنيل دعوة لبدء عملية الانضمام إلى التحالف العسكري.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خريطة كينيا
في كينيا.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات على زيادات ضريبية
علم الصين
هكذا تُخفّف الصين من درجات الحرارة المُرتفعة
بقايا انفجار في مصنع للبارود والمواد الكيميائية في روسيا – أرشيفية (أ ف ب)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا.. قتلى وجرحى في انفجار داخل مصنع للمتفجرات

الأكثر قراءة

محمد جعفر قصير الملقب بـ "الحاج فادي"
بالفيديو.. معلومات تُنشر للمرة الأولى عن حياة الثراء الفاحش لنساء رجل الأموال الأول في حزب الله!
ميشال عون وبشار الأسد
ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة
قتيلان وحرق محلات.. توتر واستنفار في برج البراجنة