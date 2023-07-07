زيلينسكي يزور سلوفاكيا في إطار جولة قبل قمة لحلف الأطلسي

قال الرئيس الأوكراني ومكتب رئيسة سلوفاكيا إن فولوديمير زيلينسكي وصل إلى سلوفاكيا (الجمعة 7-7-2023) للقاء الرئيسة زوزانا كابوتوفا وذلك في إطار جولة تشمل عدة دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي لحشد الدعم لمسعى كييف للانضمام إلى التحالف العسكري.

ووصل زيلينسكي إلى سلوفاكيا بعد محادثات أجراها في جمهورية التشيك وبلغاريا على مدى اليومين الماضيين، ومن المتوقع أن يتوجه في وقت لاحق من اليوم الجمعة إلى تركيا.

وقال زيلينسكي على تويتر “سلوفاكيا هي التالية” وأضاف أنه سيلتقي كابوتوفا ورئيس الوزراء لودوفيت أودور ورئيس البرلمان بوريس كولار.

وصرح مكتب كابوتوفا بأن رئيسة سلوفاكيا ستناقش مع زيلينسكي الوضع على الخطوط الأمامية في حرب أوكرانيا مع روسيا وقمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد يومي 11 و12 يوليو تموز والتي تسعى فيها كييف لنيل دعوة لبدء عملية الانضمام إلى التحالف العسكري.