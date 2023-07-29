زيلينسكي يزور مواقع للقوات الأوكرانية بالقرب من باخموت

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (السبت 29-7-2023) القوات الأوكرانية بالقرب من خط المواجهة الشرقي في باخموت.

وأظهرت صور نشرها زيلينسكي على تويتر لقاءه مع القوات وتفقده خريطة في غرفة ذات حوائط خرسانية بلا نوافذ وخافتة الإضاءة، وأثنى على قوات العمليات الخاصة الأوكرانية.

وكتب “تأديتكم مهمات من أجل أوكرانيا يا رفاق هو عمل بطولي حقا”.

في سياق متصل، أكد الجيش الروسي، السبت، أنه قصف قبل يوم مركز قيادة الجيش الأوكراني في دنيبرو (وسط شرق)، حيث استهدف صاروخ أيضاً مبنى سكنياً وتسبب بإصابة تسعة أشخاص.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “مساء 28 يوليو، قصفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في دنيبرو. أصيب الهدف وتحقق الهدف من الضربة”.

وأفاد البيان بأن الجيش الروسي يواصل “عملياته الهجومية” في منطقة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، حيث أعلنت موسكو أنها تقدمت بضعة كيلومترات في الأسابيع الأخيرة.

من جهته، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك، إن الحصيلة النهائية للضربة التي استهدفت دنيبرو بلغت تسعة جرحى، من بينهم طفلان. وكتب على تليغرام “لم يصب أي منهم بجروح خطيرة”.