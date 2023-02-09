زيلينسكي يشكر الاتحاد الاوروبي على المساعدة

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر للاتحاد الأوروبي ومواطنيه الخميس على المساعدة التي تتلقاها أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، قبل حضور قمة لزعماء التكتل لطلب المزيد من الأسلحة.

وبعد الحصول على وعود في الأسابيع الماضية بإمداد بلاده بدبابات قتالية غربية، يركز المسؤولون الأوكرانيون الآن على محاولة تأمين إمدادات من الصواريخ الأبعد مدى والطائرات المقاتلة.

لكن زيلينسكي لم يشر إلى طلب أوكرانيا مقاتلات في كلمته أمام البرلمان الأوروبي، والتي بدت أقل سعيا للضغط على السياسيين من ضمان دعم مواطني الاتحاد الأوروبي العاديين الذين يعانون من تضخم حاد نتج جزئيا عن تداعيات الحرب.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام نواب البرلمان الأوروبي “شكرا لكم”، بينما استقبله النواب بالكثير من التصفيق الحار والهتافات وارتدى بعضهم ملابس بها اللونان الأزرق والأصفر للإشارة إلى العلم الأوكراني.

وأضاف “أود أن أشكركم جميعا، يا من تساعدون شعبنا، ومواطنينا العاديين، ومواطنينا الذين أعيد توطينهم هنا ومن دعوا قادتهم إلى زيادة وتعزيز دعمهم”، مشيرا إلى الجميع بداية من المعلمين والطلاب إلى عمال شبكة الطاقة.

وفي حين أنه ليس من المرجح أن يحصل زيلينسكي قبل مغادرته بروكسل على تعهدات فورية لتلبية طلبه للحصول على مقاتلات، فإن الزيارة تمنحه فرصة في وقت لاحق اليوم للضغط من أجل قضيته خلال الالتقاء شخصيا مع جميع زعماء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة للمرة الأولى منذ غزو روسيا لبلاده في 24 فبراير شباط 2022.

وقال “ندافع عن أنفسنا في ساحة المعركة، نحن الأوكرانيون، معكم”، مضيفا أن بلاده تحارب “أكبر قوة معادية لأوروبا في العالم الحديث”.

وتضغط أوكرانيا التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أجل بدء محادثات العضوية في غضون أشهر.

وقال زيلينسكي “أوكرانيا المنتصرة ستكون جزءا من الاتحاد الأوروبي الذي سوف ينتصر”.

ومع حرص بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي على إعطاء أوكرانيا دفعة معنوية عبر بدء محادثات الانضمام إلى التكتل، فإن البعض الآخر أكثر حذرا. ويشدد هؤلاء على أن الأعضاء المحتملين لا بد أن يفوا بالمعايير مثل اتخاذ إجراءات صارمة في محاربة الفساد قبل أن يتمكنوا حتى من بدء المفاوضات.