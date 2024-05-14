زيلينسكي يشيد بالمساعدات الأمريكية ويدعو لتعزيز الدفاعات الجوية

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الثلاثاء أن حزمة جديدة من الأسلحة الأمريكية بدأت بالفعل في الوصول إلى أوكرانيا ومن المتوقع وصول مزيد من الإمدادات في وقت قريب.

وقال بلينكن إن “المساعدات (الأمريكية) تتجه إلى أوكرانيا وستصل قريبا، وقد وصل بعضها بالفعل وسيصل المزيد منها… وهذا سيحدث فرقا في مواجهة العدوان الروسي المستمر في ساحة المعركة”.

وأشاد زيلينسكي بالمساعدات الأمريكية “المهمة”، وأشار إلى أن أكبر عجز تواجهه البلاد هو في الدفاعات الجوية. وأبلغ بلينكن بأن أوكرانيا بحاجة إلى بطاريتي دفاع جوي لمدينة خاركيف شمال شرق البلاد والتي تتعرض لهجمات جوية روسية.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.