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زيلينسكي يصل إلى النرويج في زيارة مفاجئة

منذ 26 ثانية
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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قالت حكومة النرويج في بيان إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى النرويج الأربعاء في زيارة لم يعلن عنها مسبقا لبحث دعم دفاع بلاده ضد الغزو الروسي.

وقالت الحكومة إن زيلينسكي ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره سيعقدان اجتماعات حول استمرار دعم النرويج لأوكرانيا من بين أمور أخرى مطروحة للنقاش.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع زعماء السويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا في أوسلو اليوم الأربعاء 13\12\2023 لحضور قمة مقررة لدول الشمال.

وقال ستوره في بيان “ستواصل النرويج دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وسنقدم دعما محددا وطويل الأجل لمساعدة أوكرانيا في معركتها من أجل الحرية والديمقراطية‭‭”‬‬.

وأضاف “جهود أوكرانيا مهمة لحماية الحرية والأمن هنا في النرويج أيضا”.

    المصدر :
  • رويترز

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