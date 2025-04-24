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زيلينسكي يصل إلى جنوب أفريقيا لإجراء محادثات بشأن جهود السلام

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 9:38 صباحًا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جنوب أفريقيا الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس سيريل رامابوسا بشأن التعاون الثنائي بين البلدين وجهود إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويسعى زيلينسكي جاهدا لحشد الدعم الدولي لجهود كييف الحربية وسط ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح الأسبوع الماضي بأن واشنطن قد تنسحب من جهود الوساطة إذا لم يحدث تقدم واضح بشأن اتفاق سلام قريبا.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه سيلتقي مع رامابوسا وممثلين سياسيين ومدنيين آخرين. وأضاف “من الضروري تحقيق سلام عادل”.

وتظل جنوب أفريقيا، التي تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا، على حيادها في الصراع الذي بدأ عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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