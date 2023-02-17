زيلينسكي يطالب بإلغاء كل المحظورات على توريد الأسلحة لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الجمعة 17-2-2023) إنه ينبغي ألا يكون هناك محظورات فيما يتعلق بتوريد الأسلحة لأوكرانيا لأنها بحاجة إليها للدفاع عن سيادتها.

وأدلى زيلينسكي بتصريحه في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في كييف، قبل وقت قصير من انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو اجتماع سنوي لقادة العالم من المتوقع أن تهيمن عليه الحرب الروسية في أوكرانيا.

وصرح زيلينسكي “لدينا تفاهم مشترك مع هولندا بأنه ينبغي ألا يكون هناك محظورات في توريد الأسلحة والدعم لجيشنا.. لأوكرانيا، لأن هذا يدعم ويحمي سيادتنا”.

ودعا الرئيس الأوكراني مرارا حلفاءه الغربيين إلى تزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة وسرعة تسليمها لمواجهة القوات الروسية التي غزت بلاده في فبراير شباط من العام الماضي. وتريد أوكرانيا تحديدا طائرات مقاتلة ومزيدا من الدبابات والأسلحة بعيدة المدى لصد القوات الروسية.

من جهته قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الدفعة الأولى من الدبابات القتالية من طراز ليوبارد 1إيه5 التي تشتريها هولندا والدنمرك وألمانيا لصالح أوكرانيا سيتم تسليمها إلى الدولة التي تمزقها الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأبلغ روته الصحفيين في كييف، وبجواره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، “بمجرد أن تصبح الدفعة الأولى (من دبابات ليوبارد) جاهزة للعمليات القتالية، سيتم تسليمها إلى أوكرانيا، نريد القيام بذلك في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف روته أن هولندا مستعدة لاستضافة محكمة جديدة للنظر في أفعال الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من الدعم لتحقيق ذلك.