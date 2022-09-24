زيلينسكي يطالب بإدانة "الاستفتاءات الزائفة"

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، السبت، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات الأوكرانية والبنى التحتية العسكرية لكييف بهدف تحرير أراضي دونباس، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم الغربي في مواجهة الدب الروسي.

وفي آخر التطورات، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم على إدانة ما أسماه “الاستفتاءات الزائفة” التي بدأت روسيا تنظيمها لضمّ مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي للأمة، الجمعة: “سيتفاعل العالم بشكل عادل تماما مع الاستفتاءات الزائفة – ستتم إدانتها بشكل قاطع”.

وتجري أربع مقاطعات في أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية كليا أو جزئيا، هي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب، تصويتا على ضمها إلى روسيا.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على انضمام لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا الجمعة، ومن المقرر أن يستمر 5 أيام حتى الـ27 من سبتمبر الجاري ضمنا.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إن الاستفتاءات الروسية الهادفة إلى ضم أربع مناطق محتلة من أوكرانيا ليست سوى عمليات تصويت “زائفة”، وأضاف أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم أي أراض أوكرانية لروسيا.

وقال بايدن في بيان إن واشنطن ستعمل مع حلفائها وشركائها “لفرض المزيد من التكاليف الاقتصادية السريعة والقاسية على روسيا”.

وكان الكرملين أكد أنه في حال اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاءات، ستتبع ذلك إجراءات من جانب البرلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن هذه الإجراءات ستجري بشكل سريع، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

وقال بيسكوف: “بالتأكيد، سيتطلب الأمر لاحقا صدور قرار بهذا الخصوص من جانب البرلمان ورئيس الدولة في روسيا. ويجب توقيع الوثائق اللازمة، وتنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة. وسيتم تنفيذ كل شيء بما يتفق بدقة مع القانون المعمول به”.

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن قواتها قضت على أكثر من 500 فرد من الجنود الأوكرانيين و”القوميين المتطرفين والمرتزقة الأجانب” خلال اليوم الماضي، كما أسقطت 3 طائرات حربية أوكرانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إن استهداف وحدات من اللواء 81 منقول جوا قرب مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك، أدى إلى مقتل ما يزيد عن 220 جنديا، كما تمت تصفية أكثر من 100 من المرتزقة الأجانب قرب مدينة سلافيانسك.

وفي منطقة زابوروجيا، قُتل أكثر من 190 مسلحا بضربات شنها الطيران الروسي على مواقع أوكرانية.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية دمرت في الجو طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” في منطقة نيكولايف وطائرتين من طراز “سو-25” في منطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 19 طائرة بدون طيار خلال يوم، كما اعترضت 42 قذيفة من راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أولخا”.