زيلينسكي يطالب بالضغط على روسيا للتوقف عن "الابتزاز النووي"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يركز على أوكرانيا اليوم الأربعاء إن روسيا أطلقت صواريخ على محطة للسكك الحديدية في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا، مطالبا مجلس الأمن بالضغط على روسيا للتوقف عن “الابتزاز النووي”

وتابع زيلينسكي عبر رابط فيديو “هذه هي حياتنا كل يوم. هذه هي الطريقة التي استعدت بها روسيا لجلسة الأمم المتحدة هذه”.

وأضاف أن قتلى وجرحى سقطوا في الضربات الصاروخية، محذرا من أن عدد القتلى ربما يرتفع.

وطال زيلينسكي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف الدائم على محطة زابوريجيا.

استقلال أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، في خطاب بمناسبة مرور 31 عاما على استقلال بلاده عن الاتحاد السوفيتي، إن أوكرانيا ولدت من جديد مع الغزو الروسي قبل ستة أشهر، وتعهد بطرد القوات الروسية نهائيا.

وبعد تحذيرات على مدى أيام من أن موسكو ربما تستغل ذكرى استقلال أوكرانيا في شن المزيد من الهجمات الصاروخية على مدن رئيسية، فُرض حظر التجول في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بعدما تعرضت لقصف على مدى شهور.

ويوافق يوم الاستقلال الأوكراني ذكرى مرور ستة أشهر على إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا. وألغيت احتفالات اليوم الأربعاء لكن الكثير من السكان أحيوا ذكرى الاستقلال بارتداء قمصان مطرزة من الزي الوطني.