الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
زيلينسكي يطالب برفع نقاشات الضمانات الأمنية إلى مستوى القادة

منذ 48 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن المناقشات بين شركاء كييف حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن ترفع “بشكل عاجل” إلى مستوى القادة، ويجب أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها.

يسعى مسؤولون أوكرانيون إلى الحصول على التزامات قوية من حلفاء كييف في إطار أي اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا، التي دخلت عامها الرابع.

وأخبر زيلينسكي الصحفيين في كييف أنه يتوقع مواصلة المناقشات مع الزعماء الأوروبيين الأسبوع المقبل بشأن ما وصفه بالتزامات تشبه التزامات حلف شمال الأطلسي.

وقال “نحتاج إلى أن تكون البنية واضحة للجميع. ثم نريد التواصل مع الرئيس ترامب خلال اجتماع… لنشرح له وجهة نظرنا”.

وأضاف زيلينسكي أنه يرغب أيضا في أن يصادق الحلفاء على أي ضمانات أمنية عبر برلماناتهم.

وقال زيلينسكي “نريد ضمانات أمنية ملزمة قانونا. لا نريد تكرار مذكرة بودابست” في إشارة إلى اتفاق في 1994 تنازلت فيه أوكرانيا عن ترسانتها النووية مقابل ضمانات أمنية.

    المصدر :
  • رويترز

