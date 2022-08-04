زيلينسكي يطلب المساعدة من رئيس الصين لوقف الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى إلى فرصة للتحدث “مباشرة” مع نظيره الصيني شي جين بينغ للمساعدة في إنهاء حربها مع روسيا.

وفي مقابلة صحيفة جنوب الصين الصباحية، الخميس، حث الرئيس الأوكراني بكين على استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي الهائل على موسكو لوضع حد للقتال.

وقال، حسبما أفاد تقرير الصحيفة، “إنها دولة قوية جدا، واقتصاد قوي… لذا فإن بوسعها التأثير على روسيا سياسيا واقتصاديا. كما أن الصين عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وفي سياق آخر، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تواصل مساعيها لإرسال بعثة إلى المكان، إن الوضع “مضطرب” في محطة زابوريجيا للطاقة النووية (جنوب أوكرانيا) الخاضعة للسيطرة الروسية منذ بداية مارس.

وأوضح رافايل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعقد مؤتمر للدول الـ191 الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: “الوضع مضطرب فعلا”.

وأضاف: “كل مبادئ السلامة انتهكت بشكل أو بآخر ولا يمكننا السماح باستمرار ذلك”. وكان غروسي قال خلال افتتاح الاجتماع، الاثنين، إن الوضع يصبح “أكثر خطورة يوما بعد يوم”.