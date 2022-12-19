زيلينسكي يطلب من الغرب منظومات دفاع جوي

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، من الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة.

ووجه زيلينسكي طلبه لسوناك، خلال كلمة عبر دائرة فيديو، مخاطبا اجتماعا في ريجا لقادة الدول أعضاء تحالف قوة الاستطلاع المشتركة، قائلا “أطالبكم بزيادة إمكانية تزويد بلدنا بمنظومات دفاع جوي، والمساعدة في التعجيل بالقرارات ذات الصلة التي سيتخذها شركاؤنا”.

وتضم قوة الاستطلاع المشتركة التي تقودها بريطانيا- والتي تم تشكيلها للاستجابة سريعا للأزمات في شمال أوروبا- الدنمرك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.

وبينما يدعم الحلفاء الغربيون، بقيادة الولايات المتحدة، أوكرانيا بالتمويل والتدريب العسكري وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى، تقول كييف إنها لا تزال بحاجة إلى المزيد للتصدي للغزو الروسي.

حزمة جديدة من المدفعية

إلى هذا، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال لقاء في ريغا، يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة إلى هولندا.

إذ يصل سوناك إلى لاتفيا، اليوم لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف “قوة الاستطلاع المشتركة” (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة الروس.

“الإبقاء على مستوى الدعم لأوكرانيا“

كما قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.