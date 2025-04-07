زيلينسكي يعترف بوجود قوات أوكرانية في منطقة بيلغورود الروسية

أقرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صراحة ولأول مرة اليوم الاثنين، بوجود قوات أوكرانية في منطقة بيلغورود الروسية لحماية البلدات الأوكرانية القريبة من الحدود.

وفي خطابه المسائي المصور، قال زيلينسكي إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، قدّم تقريرا عن “خط المواجهة ووجودنا في منطقتي كورسك وبيلغورود”.

وأضاف “نواصل عملياتنا النشطة في المناطق الحدودية للعدو، وهذا مبرر تماما. يجب أن تعود الحرب إلى جذورها. هدفنا الرئيسي يبقى كما هو.. حماية أرضنا ومجتمعاتنا في منطقتي سومي وخاركيف من المحتلين الروس”.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم، إن كييف دعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء، بعد الهجوم الصاروخي الروسي الأسبوع الماضي على مدينة كريفي ريه والذي أسفر عن مقتل 20 مدنيا.

وذكر سيبيها على منصة “إكس” “إن الرد الدولي القوي على الفظائع الروسية أمر بالغ الأهمية. لا ينبغي أبدا تطبيع هذا النوع من الإرهاب. ندعو إلى إدانة شديدة واتخاذ إجراءات حازمة”.

من جهتها، قالت روسيا، أمس الأحد، إن قواتها تمكنت من السيطرة على قرية في منطقة سومي بجنوب شرق أوكرانيا وإنها تقاتل قوات كييف في عدة قرى بالمنطقة.

وقد نفت كييف هذه الأنباء وأكد حرس الحدود الأوكرانيون أن إعلان روسيا السيطرة على قرية في باسيفكا بمنطقة سومي هو مجرد “تضليل إعلامي”.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود، أندريه ديمتشنكو، إن “العدو يواصل حملته من التضليل الإعلامي في ما يتعلق بالسيطرة على بلدات في منطقة سومي أو التوغل داخل الحدود”.