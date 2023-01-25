زيلينسكي يعلق على حملة الاقالات في اوكرانيا

علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، على حملة الإقالات في بلاده قائلاً إن القرارات كانت ضرورية.

كما قال في كلمته اليومية عبر الفيديو “نريد قرارات لتسليمنا الدبابات من أجل تعزيز الدفاع عن بلادنا”، وأضاف “القوات الروسية تكثف جهودها لمهاجمة باخموت – شرق البلاد”.

وكانت كييف أعلنت في وقت سابق، إقالة خمسة حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش.

ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو.

كما أعلن ممثل الحكومة في البرلمان تاراس ميلنيتشوك أنّ حكام مناطق دنيبروبتروفسك (وسط) فالنتين ريزنيتشينكو، وزابوريجيا (جنوبا) أولكسندر ستاروخ، وسومي (شمالا) دميترو جيفيتسكي، وخيرسون (جنوبا) إياروسلاف يانوشيفيتش، والعاصمة كييف أولكسي كوليبا، سيغادرون مناصبهم.

إلى ذلك، استقال نائب وزير الدفاع الأوكراني المسؤول عن إمداد القوات بالطعام والمعدات، بسبب اتهامات “بالفساد يقول هو والوزارة إنها لا أساس لها من الصحة.

وذكر بيان على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت أن استقالة فياتشيسلاف شابوفالوف كانت “عملاً جديراً” من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الثقة في الوزارة، بحسب ما نقلت “رويترز”.

هذا وكان الرئيس الأوكراني قد تعهد في السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات، وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.

وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية.