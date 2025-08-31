زيلينسكي يعلن: أوكرانيا تخطط لضربات جديدة في العمق الروسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بلاده تخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا، وذلك بعد هجمات مكثفة استهدفت أصولا ‬ بقطاع الطاقة الروسي على مدى أسابيع.

وكتب زيلينسكي على منصة “إكس”، بعد اجتماع مع قائد الجيش الجنرال أولكسندر سيرسكي: “سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تماماً للدفاع عن أوكرانيا. القوات والموارد جاهزة. وجرى التخطيط لضربات جديدة في العمق”.

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا أسقطت 112 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك فوق مناطق فولغوغراد (جنوب) وروستوف وبيلغورود وبريانسك (جنوب غرب)، كما استهدفت بنية تحتية لموانئ في أوكرانيا تُستخدم لأغراض عسكرية.

من جهتها، ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء اليوم نقلاً عن محطة كورسك للطاقة النووية الروسية، أن المفاعل الثالث استعاد كامل قدرته التشغيلية بعد أن كانت قد انخفضت إلى النصف في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة.

وقالت المحطة الواقعة في غرب روسيا، الأسبوع الماضي، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة وانفجرت بالقرب من المحطة، مما أدى إلى إتلاف محول مساعد وخفض القدرة التشغيلية في المفاعل رقم ثلاثة بنسبة 50 بالمئة.

من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 126 من أصل 142 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 142 طائرة مسيرة من طراز “شاهد”، وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميلروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى تشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية “يوكرينفورم”.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.