زيلينسكي يعلن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا

منذ 13 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي - رويترز

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا وسوريا استأنفتا العلاقات الدبلوماسية رسميا، اليوم الأربعاء، بعدما التقى رئيسا البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقطعت أوكرانيا علاقاتها مع سوريا في عام 2022 بعد أن اعترفت حكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بمساحات شاسعة من أوكرانيا تحتلها روسيا كمناطق “مستقلة” تدعمها روسيا.

وفي سياقٍ آخر، خصص الرئيس الأوكراني اليوم الأربعاء حيزا هاما من كلمته أمام الجمعية العامة للحديث عن خطر الذكاء الاصطناعي وعن “توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن حرب موسعة في أوروبا”.

ودعا زيلينسكي القوى العالمية إلى المساعدة في وقف الحرب الروسية على بلاده، قائلا إن الحرب تطلق العنان لسباق تسلح سيكون الأكثر تدميرا.

كما دعا إلى وضع قواعد عالمية للحد من استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة مشيرا إلى الابتكارات المتسارعة في الاستخدام العسكري للطائرات المسيرة.

واتهم زيلينسكي الرئيس الروسي بالسعي إلى توسيع نطاق القتال خارج أوكرانيا، وقال إن “إيقاف روسيا الآن أوفر من التساؤل عمن سيكون أول من يُصنع طائرة مسيرة بسيطة تحمل رأسا نووية”.

وقال زيلينسكي إن ظهور الذكاء الاصطناعي يعني أن سباق التسلح الجاري هو “الأكثر تدميرا” في تاريخ البشرية، وعبّر عن خيبة أمله مما وصفه بضعف القانون الدولي وضعف التعاون.

وأشار زيلينسكي إلى ما قيل إنها انتهاكات للمجال الجوي من قبل المسيرات والطائرات المقاتلة الروسية في بولندا وإستونيا التابعتين لحلف شمال الأطلسي كدليل على أن بوتين يختبر حدودا جديدة في الحرب في أوكرانيا.

وقال “الآن تحلق الطائرات المسيرة الروسية بالفعل في جميع أنحاء أوروبا، وتنتشر العمليات الروسية بالفعل في جميع أنحاء الدول”.

وأضاف “يريد بوتين مواصلة هذه الحرب من خلال توسيع نطاقها، ولا يمكن لأحد أن يشعر بالأمان الآن”.

    المصدر :
  • رويترز

