زيلينسكي يعلن عن خطط لقمة ثانية للسلام في أوكرانيا بعد قمة سويسرا

زيلينسكي في قمة حول السلام في أوكرانيا في منتجع بيرجنستوك في ستانسستاد بالقرب من لوسيرن (قمة سويسرا) - رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن المشاركين في قمة بسويسرا عن السلام في أوكرانيا اتفقوا على مواصلة العمل في مجموعات خاصة بعد هذه الفعالية، مضيفا أنه بمجرد أن تصبح “خطط العمل من أجل السلام” جاهزة، سيكون الطريق مفتوحا لعقد قمة ثانية.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك “اتفقنا على بدء العمل في مجموعات خاصة بعد القمة لمناقشة أفكار ومقترحات وتطورات محددة يمكن أن تعيد الأمن على مختلف الأصعدة”.

وقال “عندما تصبح خطط العمل من أجل السلام جاهزة وعند الانتهاء من كل خطوة، سيكون الطريق مفتوحا أمام قمة السلام الثانية”.

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