الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
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زيلينسكي يعود الى كييف

منذ 7 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال إلقاء كلمته في الكونغرس الأمريكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال إلقاء كلمته في الكونغرس الأمريكي (رويترز)

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نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو الجمعة، يقول فيه إنه عاد إلى عمله في كييف بعد زيارته لواشنطن هذا الأسبوع.

وقال في الفيديو المنشور على قناته على تطبيق تيليجرام “أنا في مكتبي، نعمل من أجل النصر”.

للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي 2022، خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من بلاده متوجهًا إلى العاصمة الأميركية واشنطن، وسط إجراءات غير عادية تم اتخاذها، وتُعدّ علامة على مدى أهمية العلاقة لكلا البلدين، لكن كيف تمكن الرئيس الأوكراني من السفر وسط تلك الإجراءات المشددة لحمايته؟.

    المصدر :
  • رويترز

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