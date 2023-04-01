زيلينسكي يفرض عقوبات جديدة على مواطنين وشركات روسية

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، عقوبات على 33 مواطنا روسيًا و225 شركة روسية، وفق ما أفادت وكالة “تاس” الروسية.

وقبل ذلك، في شهر مارس المنصرم، وضع الرئيس الأوكراني قرار مجلس الأمن القومي في بلاده حيز التنفيذ بشأن فرض عقوبات على 287 كيانا روسيا، بما في ذلك شركة اليانصيب الحكومية “Sportloto”.

كما فرض قيودا على 120 شخصا لمدة 50 عامًا، من بينهم رجال أعمال يقيمون في روسيا وبريطانيا وقبرص وبولندا وأرمينيا وتركيا وهولندا.

يذكر أن زيلينسكي كان قد أصدر مرسوما يقضي بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد، ولم يوضح المرسوم سبب هذه العقوبات.

“ضربة رمزية”

انتقد مسؤول أوكراني بارز اليوم السبت “الضربة الرمزية” المتمثلة في تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر باللغة الإنجليزية “ليس مجرد خزي فحسب. إنها ضربة رمزية أخرى لنظام العلاقات الدولية المبني على قواعد”.

وتولت روسيا اليوم السبت رئاسة مجلس الأمن الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري. وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير شباط 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.

وقال الكرملين أمس الجمعة إنه يخطط “لممارسة كل الحقوق” في أثناء تولي المنصب.

وانتقد يرماك إيران أيضا التي تتهمها كييف وحلفاؤها بإمداد روسيا بالأسلحة، بما في ذلك مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي ألحقت أضرارا بمرافق البنية التحتية الأوكرانية.

وكتب يرماك “إنه أمر معبر للغاية أن في يوم عطلة دولة إرهابية، هي إيران، تبدأ دولة إرهابية أخرى، هي روسيا، تولي رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، مشيرا إلى عطلة يوم الجمهورية الإسلامية في إيران.