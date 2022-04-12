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زيلينسكي يقترح مبادلة سياسي موالي لموسكو بأسرى حرب

13 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 2:32 صباحًا
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبادلة السياسي البارز الموالي لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك بأسرى حرب تحتجزهم القوات الروسية.

وقال في خطاب “من المهم أن تدرس قوات الأمن وقوات الجيش لدينا مثل هذا الاحتمال”.

وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية في وقت سابق اليوم القبض على ميدفيدتشوك، أقرب حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين وأكثرهم نفوذا في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، عبر قناته على تطبيق تلغرام، “عملية خاصة نفذت بفضل، إس.بي.يو، (جهاز الأمن الأوكراني). برافو!”.

والعام الماضي، هدد بوتين كييف بالرد على ملاحقات ضد صديقه ميدفيدشوك الموضوع قيد الإقامة الجبرية.

ووضِع ميدفيدشوك رئيس “منصة المعارضة من أجل الحياة”، وهي قوة المعارضة الرئيسة الموالية لروسيا في أوكرانيا ولها نحو 40 مقعدا برلمانيا، رهن الإقامة الجبرية العام الماضي.

ويأتي ميدفيدشوك في المرتبة الـ 12 بين أثرياء أوكرانيا وفقا لتصنيف مجلة “فوربس” مع ثروة تقدر ب620 مليون دولار، وهو متهم ب”الخيانة العظمى” و”محاولة نهب الموارد الطبيعية في شبه جزيرة القرم” الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014. ويواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 15 عاما.

وفي وقت سابق اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء الجنود الروس بارتكاب “مئات من عمليات الاغتصاب” التي سُجلت في مناطق سيطر عليها الجيش الروسي وشملت “فتيات قاصرات وأطفالاً يافعين”، بحسب تأكيده.

وأضاف مخاطباً البرلمان الليتواني عبر تقنية الفيديو: “في المناطق المحررة من المحتلين، يستمر تسجيل جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا والتحقيق فيها، ويتم العثور بشكل شبه يومي على مقابر جماعية جديدة”.

وتابع: “آلاف وآلاف الضحايا. مئات حالات التعذيب. ما زلنا نعثر على جثث في المجاري والأقبية”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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