زيلينسكي يكشف حصيلة الهجمات الروسية: أكثر من 200 موقع تعرّض للقصف

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، أنّ ضربات صاروخية روسية أدت إلى مقتل 18 شخصًا وإصابة أكثر من 130 آخرين في أنحاء أوكرانيا.

وأضاف في خطابه المسائي المصور أنّ أكثر من 200 موقع تعرض للقصف، منها 139 منزلًا.

وقال مسؤولون محليون أوكرانيون في وقت سابق، إن تسعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم ولحقت أضرار بالبنية التحتية للطاقة في هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى مع اقتراب الحرب التي تشنها موسكو من عامها الثالث.

وفي مدينة خاركيف شرقي البلاد، قالوا إن ثمانية قتلوا.

فيما أعلن حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف أنّ أكثر من 100 مبنى متعدد الطوابق في المدينة تضرر. وأفادت الشرطة بأن 57 شخصًا أصيبوا.

وذكر سينيهوبوف في وقت لاحق، أن ثلاث ضربات روسية جديدة أصابت شخصين وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية في منطقة في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن مبنى سكنيًا تضرر وأصيب سبعة. وأشار إلى أن هذا العدد قد يرتفع.

وفي كييف، حيث أفسد دوي الانفجارات هدوء الصباح، أكد مسؤولون أن حوالي 22 شخصًا منهم أربعة أطفال أصيبوا في ثلاث مناطق مختلفة على الأقل.

وقالت خدمات الطوارئ إن مباني سكنية ومؤسسات طبية وتعليمية تضررت في كييف. وقالت دينيس براون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، في بيان إن بعض الأضرار في كييف وقعت بالقرب من مكتب الأمم المتحدة.

وقال الكرملين، في رد على سؤال بشأن الهجمات على كييف وخاركيف، إن الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين حين يقصف أهدافا في أوكرانيا.

وفي مدينة بافلوهراد بجنوب شرق البلاد، قال الحاكم الإقليمي إن هجمات اليوم أسفرت أيضًا عن مقتل شخص. وألحقت الهجمات أضرارًا بخط أنابيب للغاز في خاركيف وتركت آلاف السكان بدون كهرباء بعد إصابة البنية التحتية للطاقة أيضًا، وفقًا للسلطات المعنية.

بدورها، أشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أنّ القوات المسلحة دمرت 22 صاروخًا من أصل 44 صاروخًا من مختلف الأنواع أطلقتها روسيا. وقال متحدث باسم الإدارة العسكرية للعاصمة إنّ نحو 20 طائرة أسقطت فوق كييف.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون في منطقة سومي بشمال البلاد، إن البنية التحتية الحيوية تضررت نتيجة هجوم صاروخي على مدينة شوستكا اليوم الثلاثاء.

وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تطبيق تليغرام: “على العالم أن يدرك أن هذا الإرهاب لن توقفه إلا القوة”.

بينما قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إنها قصفت شركات تنتج الصواريخ والمتفجرات والذخائر.