زيلينسكي يكشف عن أرقام ضحايا وجرحى الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمحطة ‭)‬سي.إن.إن‭(‬ يوم الجمعة إن ما بين 2500 و3000 جندي أوكراني لقوا حتفهم حتى الآن في الحرب مع روسيا كما أصيب عشرة آلاف آخرين.

ووفقا لمقاطع من مقابلته مع شبكة «سي إن إن» الأميركية تم بثها يوم الجمعة، أشار زيلينسكي إلى إصابة نحو 10 آلاف جندي أوكراني، وأوضح أنه «من الصعب تحديد عدد من سينجو ويظل على قيد الحياة».

وقارن زيلينسكي هذه الحصيلة بتقديرات أوكرانية تفيد بمقتل ما بين19 ألف إلى 20 ألف جندي روسي.

ورداً على سؤال عن مقاطع أظهرت هذا الأسبوع الموت والدمار في أوكرانيا، من بينهم امرأة وجدت جثة ابنها في بئر، قال زيلينسكي «لا أستطيع مشاهدة هذا كأب، فقط لأنكم جميعاً ترغبون في الانتقام والقتل بعد ذلك.. يجب أن أنظر إلى هذا كرئيس للبلاد التي قتل فيها الكثيرون وفقدوا أحبائهم، وهناك ملايين الأشخاص الذين يريدون الحياة».

وأضاف: «نحن جميعا نريد القتال، ولكن يتعين علينا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا تستمر هذه الحرب بلا نهاية».

وكان حاكم خاركيف أعلن في وقت سابق الجمعة حصيلة أولية للضحايا بلغت سبعة قتلى و34 جريحا في القصف الروسي على المنطقة السكنية.

وقال أوليغ سينغوبوف “أطلق المحتلون النار على أحد الأحياء السكنية في مدينة خاركيف. لسوء الحظ أصيب 34 شخصا بينهم ثلاثة أطفال. وقتل سبعة أشخاص بينهم طفل يبلغ سبعة أشهر”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاعون) أن حفنة جديدة من المساعدات في طريقها إلى القوات الأوكرانية فيما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه يريد تخصيص ملياري يورو لمساعدة أوكرانيا عسكريًا.

من جهتها كشفت متحدثة باسم الحكومة الألمانية لوكالة “فرانس برس” أن برلين قررت زيادة مساعداتها الدولية في قطاع الدفاع “إلى ملياري يورو”، مع تخصيص الجزء الأكبر “على شكل مساعدات عسكرية لصالح أوكرانيا”