زيلينسكي يكشف عن استعداد بعض القادة الأوروبيين لتقديم "طائرات" لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قادة بالاتحاد الأوروبي أفادوا في قمة حضرها (الخميس 9-2-2023) بأنهم مستعدون لتزويد كييف بطائرات لمساعدتها في محاربة الغزو الروسي.

تحدث زيلينسكي بعد اشتراكه، لأول مرة على الإطلاق، في جميع محادثات الزعماء السبعة والعشرين بالاتحاد الأوروبي ببروكسل، وذلك في إطار ثاني رحلة إلى الخارج منذ بدء الهجوم روسيا قبل حوالي عام، والتي تهدف إلى الحصول على المزيد من الأسلحة من الحلفاء.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي “أوروبا ستبقى معنا حتى نحقق النصر. سمعت من عدد من الزعماء الأوروبيين… عن الاستعداد لتزويدنا بالأسلحة والدعم اللازم بما في ذلك الطائرات”.

وأضاف “أجريت عددا من المحادثات الثنائية الآن، سنطرح قضية الطائرات المقاتلة وغيرها من الطائرات”.

وتضغط أوكرانيا التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أجل بدء محادثات العضوية في غضون أشهر.

ومع حرص بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي على إعطاء أوكرانيا دفعة معنوية عبر بدء محادثات الانضمام إلى التكتل، فإن البعض الآخر أكثر حذرا. ويشدد هؤلاء على أن الأعضاء المحتملين لا بد أن يفوا بالمعايير مثل اتخاذ إجراءات صارمة في محاربة الفساد قبل أن يتمكنوا حتى من بدء المفاوضات.