الخميس 18 رجب 1444 ﻫ - 9 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي يكشف عن استعداد بعض القادة الأوروبيين لتقديم "طائرات" لأوكرانيا

منذ 30 ثانية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قادة بالاتحاد الأوروبي أفادوا في قمة حضرها (الخميس 9-2-2023) بأنهم مستعدون لتزويد كييف بطائرات لمساعدتها في محاربة الغزو الروسي.

تحدث زيلينسكي بعد اشتراكه، لأول مرة على الإطلاق، في جميع محادثات الزعماء السبعة والعشرين بالاتحاد الأوروبي ببروكسل، وذلك في إطار ثاني رحلة إلى الخارج منذ بدء الهجوم روسيا قبل حوالي عام، والتي تهدف إلى الحصول على المزيد من الأسلحة من الحلفاء.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي “أوروبا ستبقى معنا حتى نحقق النصر. سمعت من عدد من الزعماء الأوروبيين… عن الاستعداد لتزويدنا بالأسلحة والدعم اللازم بما في ذلك الطائرات”.

وأضاف “أجريت عددا من المحادثات الثنائية الآن، سنطرح قضية الطائرات المقاتلة وغيرها من الطائرات”.

وتضغط أوكرانيا التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أجل بدء محادثات العضوية في غضون أشهر.

ومع حرص بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي على إعطاء أوكرانيا دفعة معنوية عبر بدء محادثات الانضمام إلى التكتل، فإن البعض الآخر أكثر حذرا. ويشدد هؤلاء على أن الأعضاء المحتملين لا بد أن يفوا بالمعايير مثل اتخاذ إجراءات صارمة في محاربة الفساد قبل أن يتمكنوا حتى من بدء المفاوضات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من صور نشرها الباحث أندريس شيفا
صورٌ فضائيّة.. شاهد كيف أحدث زلزال تركيا تغييرًا في شكل الأرض
آثار الزلزال المدمر في تركيا- رويترز
"فيتش" تتوقع قيمة أضرار الزلزال.. كم بلغت؟
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
باخ يطالب أوكرانيا بالتخلي عن التهديدات بمقاطعة أولمبياد باريس

الأكثر قراءة

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
"عاجل جداً"... تعميم من وزير الداخلية
واتساب
ميزات جديدة من "واتساب" للـ "Status"
هزة أرضية
"حركة هزّات غير عاديّة".. وهلعٌ في لبنان