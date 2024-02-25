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زيلينسكي يكشف عن خطة هجوم مضاد جديد على روسيا

منذ 21 ثانية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الأحد 25-2-2024) إن أوكرانيا أعدت خطة “واضحة” لهجوم مضاد جديد على القوات الروسية مشيرا إلى أنه لا يستطيع الكشف عن التفاصيل.

وشنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا العام الماضي لكنها لم تتمكن من اختراق الخطوط الدفاعية المستعدة في جنوب وشرق البلاد اللذين تحتلهما روسيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بالعاصمة كييف “هناك خطة (لهجوم مضاد)، الخطة واضحة، ليس بوسعي اطلاعكم على التفاصيل”.

وأضاف أن التعديل الكبير، الذي تم بموجبه تعيين قائد جديد للجيش الأوكراني هذا الشهر، مرتبط بخطة العمل الجديدة في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي دون الخوض في تفاصيل “هذه الخطة مرتبطة بتغيير الإدارة، هناك تغييرات في المقابل. وسيتم إعداد عدد من الخطط بسبب تسريب المعلومات”.

وكان قد ذكر في وقت سابق أن خطط كييف لشن هجوم مضاد العام الماضي تم تسريبها وانتهى بها الأمر “على مكتب في الكرملين” قبل بدء العملية، دون أن يكشف عن كيفية حدوث ذلك.

وقال زيلينسكي إن تناوب القوات أمر بالغ الأهمية للمجهود الحربي وإن أوكرانيا بحاجة إلى إعداد قوات الاحتياط بشكل أفضل.

    المصدر :
  • رويترز

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