زيلينسكي يكلف النائبة الأولى لرئيس الوزراء بتولي قيادة الحكومة الأوكرانية

كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو اليوم الاثنين بقيادة حكومة جديدة، وذلك مع تضاؤل احتمالات إنهاء الحرب مع روسيا.

يأتي القرار الذي يتطلب موافقة البرلمان في وقت تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع ووسط سعي أوكرانيا إلى إنعاش اقتصادها الذي يتعرض لضائقة مالية وتعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس “ناقشنا… تدابير ملموسة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لأوكرانيا وتوسيع برامج دعم الأوكرانيين وزيادة إنتاجنا المحلي من الأسلحة”.

وتابع قائلا “سعيا لتحقيق هذا الهدف، نبدأ عملية تحول في السلطة التنفيذية في أوكرانيا”. وأضاف أنه اقترح أن تتولى سفيريدينكو قيادة حكومة أوكرانيا “لتطوير عملها بشكل جذري”.

وسفيريدينكو البالغة 39 عاما خبيرة اقتصادية وتشغل منصب النائبة الأولى لرئيس الوزراء منذ 2021. ولعبت دورا رئيسيا في المفاوضات بشأن اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة.

وتعتمد أوكرانيا على المساعدات المالية من حلفائها الغربيين لتمويل الإنفاق الاجتماعي والإنساني، إذ يُخصص الجزء الأكبر من إيرادات الدولة لتمويل الجيش وإنتاج الأسلحة.

وحث زيلينسكي شركاء كييف على المساعدة في تمويل صناعة الأسلحة، بما في ذلك من خلال مشاريع دفاعية مشتركة.

اللقاء مع المبعوث الأمريكي

وفي وقت سابق قال زيلينسكي إنه التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ في العاصمة كييف.

وكتب زيلينسكي على إكس “ناقشنا المسار نحو تحقيق السلام وما يمكننا تطبيقه عمليا معا لنقترب من ذلك. ويشمل ذلك تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني والإنتاج المشترك وشراء الأسلحة الدفاعية بالتعاون مع أوروبا”.

وأضاف “وبالطبع، العقوبات على روسيا ومن يساعدها”.

يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، أمس الأحد، إنه يعتزم بيع أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي سيقوم، بعد ذلك، بتزويد أوكرانيا بها. وفي حديثه إلى الصحافيين، في مطار قاعدة أندروز العسكرية المشتركة، بالقرب من واشنطن، وصف ترامب الصفقة بأنها صفقة تجارية، قائلاً: “الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنها. نحن لا ندفع أي شيء مقابل ذلك، لكننا سنرسلها… سنرسل لهم صواريخ باتريوت”.

وأضاف: “لم أتفق على العدد بعدُ، لكنهم سيحصلون على بعضٍ منها لأنهم بحاجة إلى الحماية”.

ولم يحدد ترامب دول الاتحاد الأوروبي التي ستدفع ثمن المنظومات الصاروخية، ولم يقدم تفاصيل، لكنه أشار إلى اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، من المقرر أن يُعقد في واشنطن، اليوم الاثنين.