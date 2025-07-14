زيلينسكي يلتقي المبعوث الأمريكي في كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ في العاصمة كييف.

وكتب زيلينسكي على إكس “ناقشنا المسار نحو تحقيق السلام وما يمكننا تطبيقه عمليا معا لنقترب من ذلك. ويشمل ذلك تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني والإنتاج المشترك وشراء الأسلحة الدفاعية بالتعاون مع أوروبا”.

وأضاف “وبالطبع، العقوبات على روسيا ومن يساعدها”.

وفي وقت سابق قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأميركي إلى أوكرانيا، وصل إلى كييف، اليوم الاثنين، لمناقشة الأمن والعقوبات ضد روسيا.

وكتب يرماك، على تطبيق “تليغرام”: “الدفاع، وتعزيز الأمن، والأسلحة، والعقوبات، وحماية شعبنا، وتعزيز التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة – هناك عدد من الموضوعات التي ستجري مناقشتها”، وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، أمس الأحد، إنه يعتزم بيع أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي سيقوم، بعد ذلك، بتزويد أوكرانيا بها. وفي حديثه إلى الصحافيين، في مطار قاعدة أندروز العسكرية المشتركة، بالقرب من واشنطن، وصف ترامب الصفقة بأنها صفقة تجارية، قائلاً: “الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنها. نحن لا ندفع أي شيء مقابل ذلك، لكننا سنرسلها… سنرسل لهم صواريخ باتريوت”.

وأضاف: “لم أتفق على العدد بعدُ، لكنهم سيحصلون على بعضٍ منها لأنهم بحاجة إلى الحماية”.

ولم يحدد ترامب دول الاتحاد الأوروبي التي ستدفع ثمن المنظومات الصاروخية، ولم يقدم تفاصيل، لكنه أشار إلى اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، من المقرر أن يُعقد في واشنطن، اليوم الاثنين.